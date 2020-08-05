«أوقفوا العنف ضد المرأة».. تنديد واسع بضرب «موديل» أوكرانية في تركيا

قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية، إن شاطئ "مومو" الشهير والذي يقع في منتجع تشيشمي الغربي في تركيا، تم إغلاقه لمدة 15 يومًا وذلك بعد تعرض عارضة أزياء أوكرانية للضرب من قبل رجال الأمن، وفق وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.ونشرت داريا كيريليوك، صورا لها على موقع التواصل إنستجرام وتقول أنها تعرضت للاعتداء والهجوم مع ثلاث نساء أخريات من قبل ضباط الأمن، وتابعت: "لا يجب أن نغض الطرف عن حوادث العنف ضد المرأة في تركيا"، وأطلقت حملة تحت عنوان "أوقفوا العنف ضد المرأة".فيما قالت إدارة الشاطئ إن الحادث وقع خارج حدودها وإن موظفيها ليس لهم علاقة به.