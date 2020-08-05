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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: انفجار بيروت ناجم عن «قنبلة من نوع ما»

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:36 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
عبير سليم
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن مسئولين عسكريين أمريكيين وخبراء عسكريين أبلغوه بأنّ انفجار بيروت ناجم عن "قنبلة من نوع ما".

وأعرب الرئيس الأمريكي، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، بحسب ما نقلت "رويترز"، عن مواساته للبنان بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، واصفا الانفجار بأنه "هجوم".

وقال: "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان.. سنكون هناك للمساعدة.. يبدو أنه هجوم رهيب".

من جهة أخرى قالت السفارة الأمريكية في بيروت إن ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة من جراء الانفجار، ويجب على سكان المنطقة البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.

وسقط أكثر من 78 قتيلًا وحوالي 4000 جريح، بينهم حالات خطرة، في انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

وفي تطور عاجل، اشتعلت النيران في باخرة قبالة مرفأ بيروت، بعد الانفجار الضخم، ولم يُعرف ما إذا كان عليها ركاب أو عمال، حتى اللحظة، وفقا لفضائية "الحدث".

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