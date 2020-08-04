بعد انفجار بيروت.. «المصرية اللبنانية»: نتمنى أن تتجاوز الدولة هذه المحنة

أعربت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن تضامنها مع لبنان الشقيقة أعقاب الانفجارات التي شهدتها العاصمة بيروت خلال الساعات الأخيرة مساء الثلاثاء.وقال المهندس فتح الله فوزي، في بيان، إن مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية يتقدمون للشعب اللبناني الشقيق بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث تفجيرات بيروت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته والشفاء العاجل للمواطنين.وأضاف: "تعرب الجمعية عن أسفها للحادث وتعلن تضامنها مع الأشقاء في لبنان وتتمنى أن تتجاوز الدولة والحكومة والشعب الأزمة وتعود لبنان إلى عهدها منارة تنبض بالحياة في قلب الوطن العربي الكبير".ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.