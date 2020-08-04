المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يعلن بيروت مدينة منكوبة

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، في جلسته المنعقدة الليلة، العاصمة بيروت مدينة منكوبة، جراء الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء البحري لها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.وقرر المجلس في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الحكومة حسان دياب، رفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي سيعقد غدا الأربعاء، لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادثة على أن ترفع تقريرها في غضون 5 أيام.