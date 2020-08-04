مرشح لـ«الشيوخ»: انضممت لـ«مستقبل وطن» من صغري لهذا السبب

قال المهندس أحمد قطب المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، إنه من أصغر المرشحين سنا المنضمين لحزب مستقبل وطن، مرجعا ذلك لحبه في العمل السياسي وخدمة المجتمع.وأضاف المرشح لعضوية مجلس الشيوخ خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الحزب يقوم بتربية جيل من الشباب على العمل السياسي، موضحا أنه يخوض العملية الانتخابية للمرة الأولى منذ أن عمل في الحزب.ولفت إلى أن لديه خوف من الانتخابات، ولكن الخوف إيجابي، مؤكدا أن مستقبل وطن به 8 في الفردي و4 فى القوائم، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن حزب شاب، وأن الشاب يبحث عن شاب يستطيع حل مشكلاته