الخارجية الأفغانية تطالب تركيا بوقف أنشطة طالبان على أراضيها

طالبت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تركيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الدعاية لحركة طالبان على أراضيها، بعد رفع علم طالبان في افتتاح مسجد آيا صوفيا.وقال المتحدث الخارجية الأفغانية، جوران هيفان، إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في تركيا وأفغانستان لمنع فعاليات حركة طالبان وأنشطتها، وذلك وفق موقع "تركيا الآن".ووصفت الخارجية الأفغانية ما حدث بأنه يشكل عقبة أمام عملية السلام في أفغانستان، أن الإدارة والشعب الأفغاني يدعمان أيضا عملية السلام، ويجب عليهم التخلص من الإجراءات التي قد تضر عملية السلام.ورفعت مجموعة من اللاجئين الأفغان، الأحد الماضي، علم حركة طالبان على شاطئ زيتين بورنو بمدينة إسطنبول، وبثت مقطع فيديو قصيرًا للحظة رفع العلم دون تدخل من السلطات التركية، ما تسبب في موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.