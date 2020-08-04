بعد الانفجار الضخم.. محافظ بيروت يبكي على الهواء: نكبة وطنية

بكى محافظ بيروت، مروان عبود، على الهواء متأثرا بحجم الدمار الذي خلفه الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت، وذلك خلال تصريحاته لمراسلة "سكاي نيوز بالعربية".وقال محافظ بيروت إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة، وكان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه.وأضاف مروان عبود: "عناصر الإطفاء مفقودة إلى الآن، ومستمرون في البحث عنهم بعد وقوع الانفجار الضخم".واستكمل: "ما حدث في بيروت يشبه ما حدث في اليابان هيروشيما.. لم أر دمارا بهذا الحجم، وما نشهده هو نكبة وطنية ومصيبة على لبنان ولا نعرف كيف نخرج منها، يجب أن نكون أقوياء، وأناشد الشعب اللبناني أن يتماسك".ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.