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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

ادخل هنا| اللينك الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:16 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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ظهرت حالا NOW نتيجة الثانوية العامة 2020 بالإسم ورقم الجلوس عام 2020 أصبح طلاب الصف الثالث الثانوي في انتظار إعلان النتيجة في العشر الأيام الأولي من شهر أغسطس الجاري، بناء على ما تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم، مما أدى إلى الشعور بالتوتر والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.

 

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 في المدارس

وقد تم إعلان نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعلان النتيجة علي الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم أنه من المحتمل أن يكون يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، قبل ظهورها في المدارس، تابعو معنا في موقع لحظات نقدم كل ما تهتمون به.

 

خطوة بخطوة| استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2020


- لتسجيل الدخول للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 اضغط علي الرابط التالي

 natiga.dostor.org  

- أضغط لتسجيل أسم الطالب كاملا.

 -انقر click لتسجل رقم الجلوس بشكل صحيح.

 - تسجيل البريد الالكتروني لإرسال النتيجة عليها فور ظهورها.

-  كتابة رقم الهاتف Mobile الخاص بالطالب.

 - الضغط علي كلمة "سجل الأن "لإتمام عملية التسجيل.

 

قد انتهي طلاب الثانوية العامة من أداء الإختبارات مع اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لمنع العدوى بفيروس كورونا أثناء أداء الاختبارات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وقد تم تخصيص رابط لموقع خاص بوزارة التربية والتعليم لسهولة الإستعلام عن النتيجة وعدم خروج الطلاب الإستعلام عن النتيجة في المدارس، حفاظا على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجدهم خارج المنزل للإستعلام عن النتيجة في المدارس.

تم رصد أخر أخبار عن نتيجة الشهادة الثانوية من خلال مؤتمر الدكتور طارق شوقي من خلال مؤتمره الصحفي الذي تم من خلال الفيديو كونفرنس أنه الإعلان الرسمي للنتيجة سوف يكون عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة. كما أكدت سيادته متابعته المستمرة لعملية امتحانات الثانوية. وحل جميع المشاكل.

وتتمنى الدستور لابناءها طلبة وطالبات الثانوية العامة كامل التوفيق والنجاح في نتيجة الصف الثالث الثانوي التي تم اعتمادها الآن.


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