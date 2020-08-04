احصل على نتيجة الثانوية العامة من موقع الوزارة

ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة، فى حالة من القلق والتوتر، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية.وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43 طالبا وطالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.وبلغ عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالبا وطالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالبا وطالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 و11 طالبا وطالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا وطالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، و4 طلاب على مجموع 408 درجات، و9 طلاب على 407.5 درجة".وستقوم الوزارة بتوفير النتيجة عبر موقعها الرسمي عصر اليوم.عبر الرابط التالي:https:g12.emis.gov.eg?fbclid=IwAR0PzxTonoh6lliIlxeRTuqZdIFJbyNdE9YUPa0WuCyudiYZudb3SLuqowI