رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حصرياَ.. الآن ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:05 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
الدستور
طباعة
ينتظر الجميع موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، ولذلك تشهد محركات البحث على " جوجل " من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي من العام الدراسي 2020/2019، ولذلك حصرياَ..الآن ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس، وخاصة بعد أن أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الموعد النهائي لامتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي 2020/2019 سيتم إعلان النتيجة عقب الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك 2020، وبذلك يمكن للطلاب وأولياء الأمور على الفور الإستعلام نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.

ويقدم " الدستور " حصرياَ..الآن ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس للتسهيل على الطلاب والتلاميذ من خلال رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية التعليم.

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن أعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي من العام الدراسي 2020/2019 ستظهر بعد عيد الأضحى المبارك 2020 مباشرةً والتي تؤكد على أتمام الشهادة الثانوية لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، بعد أن قاموا من أنتهاء أداء الامتحانات بداية من 21 يونيو 2020، حتى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 يوليو2020، ويأتي كل ذلك وسط الإجراءات المشددة للوزارة لحماية جميع الطلاب وخوفاً على صحتهم من انتقال فيروس كورونا المستجد، وتتبعد الوزارة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى، التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

الاستعلام الفوري عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادي الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا برقم الجلوس DOSTOR

نتيجتك.. احصل على نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الرسمي- وزارة التربية والتعليم

ادخل هنا| اللينك الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020

بدون توقف.. تعرف على نتيجتك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لمسابقة «إبداعات فنية 2»

عبدالمنعم شميس يواصل سرد حكاياته في «حرافيش القاهرة»

«مبيض النحاس والصرماتي».. بعيون الفيزيائي الفرنسى لويس مالوس

«محاكم التفتيش».. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي