ينتظر الجميع موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، ولذلك تشهد محركات البحث على " جوجل " من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي من العام الدراسي 2020/2019، ولذلك حصرياَ..الآن ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس، وخاصة بعد أن أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الموعد النهائي لامتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي 2020/2019 سيتم إعلان النتيجة عقب الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك 2020، وبذلك يمكن للطلاب وأولياء الأمور على الفور الإستعلام نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.





ويقدم " الدستور " حصرياَ..الآن ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس للتسهيل على الطلاب والتلاميذ من خلال رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية التعليم.





أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن أعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي من العام الدراسي 2020/2019 ستظهر بعد عيد الأضحى المبارك 2020 مباشرةً والتي تؤكد على أتمام الشهادة الثانوية لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، بعد أن قاموا من أنتهاء أداء الامتحانات بداية من 21 يونيو 2020، حتى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 يوليو2020، ويأتي كل ذلك وسط الإجراءات المشددة للوزارة لحماية جميع الطلاب وخوفاً على صحتهم من انتقال فيروس كورونا المستجد، وتتبعد الوزارة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى، التي انتشرت خلال الفترة الماضية.