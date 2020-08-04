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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رسميا عبر الدستور..نتيجة الثانوية العامة 2020 للدور الأول برقم الجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:56 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
الدستور
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تستمر عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور على نتيجة الثانوية العامة 2020، ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 للدور الأول برقم الجلوس رسميا عبر " الدستور "، وقد كشف رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن المؤشرات العامة لـ نتيجة الثانوية العامة 2020، وستكون أعلى من العام الماضي، ولكن حتى الأن مازالت الكنترولات تعمل وتصحح المواد، ولكن ماحققته الوزارة يعتبر إنجازاً كبيراً وستكون النتيجة مبشرة بالنجاح للطلاب.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، عن أستئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والشهادات الفنية، بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مكتب التنسيق في مقرة الجديد يستقبل المكتب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية ) تمهيداً لإلحقهم بالجامعات المصرية.

ويقدم " الدستور " للطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2020 للدور الأول برقم الجلوس بدون توقف، عبر رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

في ظل أقتراب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من انتهاء تصحيح كراسات الإجابة في مواد امتحانات الثانوية العامة 2020، ليتم إعلان النتيجة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 2020، وذلك من خلال رابط التسجيل:

من هنا اعرف نتيجتك


وقد قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال التصحيح تعمل بكفائه عالية الدقة وأي مشكلة تظهر في الكنترول تتعلق بكراسة إجابة طالب يتم التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة حتى لا يضار أي طالب، مؤكداً أن بعض الكنترولات وجدت أن بعض كراسات الإجابة لعدد من الطلبة غير كاملة وأتخاذ كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الطالب في هذه الحالة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط التسجيل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 للتسهيل على الطالب معرفة نتيجتة نظراً للظرف التي واجهتها الدولة مؤخراً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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