الأب أرتورو سوزا: لا يوجد ما يسمى بالراهبات اليسوعيات

علق الرئيس العام للرهبنة اليسوعية الأب أرتورو سوزا، على بعض المطالبات بتأسيس رهبنة يسوعية نسائية، قائلًا:" إنه لا توجد راهبات يسوعيات إلا أن الرهبنة تعمل مع النساء في رسالتها".وأشار الرئيس العام للرهبنة اليسوعية الأب أرتورو سوزا، في تصريحات له إلى مشاركة النساء على الأصعدة الإدارية في مدارس الرهبنة ومراكزها الروحية والاجتماعية ويتقاسمن روحانية الرهبنة.