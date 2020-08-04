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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع التضخم فى كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% خلال يوليو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:51 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم السنوي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، ليسجل أول ارتفاع خلال ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه علامات على انتعاش معنويات المستهلكين وسط جائحة فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات الزراعية والبترولية، بنسبة 0.7 % عن العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن أسعار الخدمات لم تتغير الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 8.4% على أساس سنوي في يوليو.

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