رئيس جامعة القاهرة: نجحنا فى التعليم الإلكترونى بنسبة 100%

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم رفع 6 آلاف مقرر إلكتروني، خلال مدة زمنية قصيرة جدًا على منصة الجامعة وعلى منصات الكليات لمواكبة عملية التحول الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت تسير بخطى واسعة في طريقها إلى التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث خلال الـ3 سنوات الماضية، وأن الأساتذة لدينا معظمهم كانوا مستعدين ولديهم قدرة على استخدام التطبيقات الحديثة في التعليم عن بعد.وأضاف «الخشت»، خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News»، أنه رغم عدد طلاب الجامعة الضخم، والذي يصل إلى 190 ألف طالب وطالبة في البكالوريوس والليسانس، و35 ألف طالب وطالبة في الدراسات العليا، و35 ألف طالب وطالبة في التعليم المدمج، إلا أنها نجحت بنسبة 100% في التدريس عن طريق التعليم الإلكتروني وإجراء الأبحاث واستقبالها من طلاب سنوات النقل.