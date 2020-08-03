حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 4 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 4 أغسطس وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة.عاطفيًا: عليك أن تقوي علاقتك بالشريك فأنت لا تشعره كفاية بأنه موجود في حياتك.صحيًا: قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.