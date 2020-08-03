«أطباء روما» ينتقدون تصريحات «الصحة العالمية» عن كورونا: تصعب عملنا

وصف الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء بروما، التصريحات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أنه لن يكون هناك حل سحري لكورونا، بأنها تصريحات غير إيجابية.وقال عودة خلال مداخلة هاتفية لنشرة السادسة على القناة الأولى المصرية، إن العالم ينتظر تصريحات إيجابية، ونحن كجيش أبيض عندما نسمع من منظمة الصحة العالمية هذه التصريحات لا يشجعنا، لكننا نستمر في العمل لإنقاذ أكبر عدد ممكن.وأضاف: "لا بد أن تعطي منظمة الصحة العالمية تصريحات إيجابية، لا تصعب عمل الجيش الأبيض، فمن بين 18 مليون مصاب اليوم بفيروس كورونا، توجد 700 ألف وفاة، ونسبة 55% من المصابين تعافوا".وأردف: "اليوم أكثر من 95% يتعالجون في البيوت، و40 مريضا فقط في غرف الإنعاش، انتقلنا من 4 آلاف شخص إلى 40 في الانعاش، ويتوفى 0.6% مصاب أي واحد من كل 200 مريض احتمال يتوفى، وهذه إحصاءات تشير للتفاؤل".وتابع: "90% من المصابين موجودين أمريكا وأوروبا، نصفهم في أمريكا، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أنه من الصعب أن نجد لقاحا في الوقت القريب، لكن العلاج متوفر، العلاج في البيوت، وفي المستشفيات نعطي بلازما الدم، ولا نستطيع الحديث عن موجة ثانية والأولى لم تنته".ولفت إلى أن 85% من الإصابات الجديدة في إيطاليا لأشخاص قادمين من الخارج.