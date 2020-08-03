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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس «النواب العراقي» يستنكر جرائم داعش بحق الإيزيديين

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:18 م
محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي
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أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، عن استنكاره الجريمة الوحشية بحق الإيزيديين على يد عصابات داعش الإرهابية.

وقال الحلبوسي في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء: إننا نستذكر بألم كبير الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات تنظيم داعش الإرهابية بحق أبناء المكون الإيزيدي من قتل وسبي وتهجير، مجددين إدانتنا لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي لا يمثل أي دين أو طائفة، ولا ينتمي إلى الفعل الإنساني.

وأكد رئيس مجلس النواب دعمه لتحقيق الاستقرار للإيزيديين وجميع الأقليات والمكونات العراقية التي تعرضت للعمليات الإرهابية، مشددا على ضرورة العمل على الإسراع بتعويض ضحايا الإرهاب، واستقرار سكان المناطق المتضررة من جراء الإرهاب، وأهمية تحقيق السلم الأهلي.

وأوضح أهمية تحقيق تقدم واضح بملف المغيبين والمفقودين في المدن المحررة، وضرورة إنصاف ذويهم.

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