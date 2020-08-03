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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

«النهار» بعد العيد: تطوير محتوى وخريطة برامجية جديدة للشبكة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:06 م
محمد الجازوي
محمد الجازوي
سناء إسماعيل
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أعلنت شبكة تليفزيون «النهار» خريطة برامجها الجديدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تشهد تطويرا جذريا وزيادة في المحتوى الدرامي على قناة النهار العامة وانطلاق برامج جديدة وتطوير في محتوى البرامج القناة بصفة عامة.

وقال محمد الجازوي، القائم بأعمال رئيس شبكة تليفزيون النهار، إن الخريطة الجديدة ستبدأ من السبت المقبل الموافق ٨ أغسطس الجاري، وتتضمن عرض 3 مسلسلات متنوعة بين الكلاسيك والمسلسلات التي تم إنتاجها العام الحالي أو خلال الأعوام السابقة.

وأضاف الجازوي أنه في السادسة مساء ستتم إذاعة مسلسل حكاية ميزو بطولة الفنان الكبير سمير غانم والفنانة فردوس عبدالحميد والفنانة إسعاد يونس، وفي السابعة مساء سيذاع مسلسل سلطانة المعز وبعدها مسلسل جمع سالم، وفي الثامنة مساء يذاع مسلسل سابع جار من الاثنين للخميس.

وأشار إلى أن برنامج باب الخلق الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد يذاع من الجمعة للأحد في الثامنة مساء، فيما يذاع برنامج «آخر النهار» يوميا في التاسعة مساء، ويقدمه الدكتور محمد الباز أيام الجمعة والسبت والأحد والإعلامي تامر أمين من الإثنين للخميس.

كما يذاع برنامج «أوضة اللبس» مع الكابتن أحمد حسام ميدو أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الساعة ١١ و«نمبر وان» مع عمر ربيع ياسين الساعة ١١ مساء من الخميس للأحد.

وأوضح محمد الجازوي أن الفنانة هالة فاخر ستظهر في إطلالة جديدة على شاشة النهار ببرنامج «هالة خاصة» ابتداءً من بعد العيد مباشرة.

كما يشهد برنامج «ريا وسكينة» تطويرًا في المحتوى في موسمه الجديد بعد العيد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الخريطة الجديدة هو إسعاد المشاهدين.

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