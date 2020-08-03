بعد تحولها لمسجد.. «طالبان» ترفع لافتات فى آيا صوفيا (فيديو)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر رجالًا بعضهم يرتدون أزياء أفغانية تقليدية، وهم يرفعون لافتة لطالبان داخل آيا صوفيا ويرددون شعارات، كما ذكرت tanea.gr. كانوا يصيحون "الله أكبر" ويرفعون إصبع السبابة اليمنى.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"تم نشر الفيديو على تويتر من قبل نور ظاهري، وهو باحث مستقل مقيم في لندن في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكتب ظاهري على تويتر "رفع علم طالبان الأفغانية في آيا صوفيا في تركيا من قبل نشطاء مؤيدين لطالبان، كان تحويل آيا صوفيا رسالة مشجعة للإخوان المسلمين وإلى المتطرفين والإرهابيين الإسلاميين في العالم، وسرعان ما سيرفع الناشطون المؤيدون لداعش علمهم أيضًا".