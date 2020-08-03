بعد تمثال مصر تنهض.. منحوتات أثارت الجدل على «السوشيال ميديا»

طائر الحكمة



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لتمثال يحمل اسم "مصر تنهض"، للدكتور أحمد عبدالكريم، الأستاذ بكلية التربية النوعية بحلوان.



وأثار التمثال الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليه التعليقات الساخرة من من جانب المستخدمين، وانتقد البعض ربط عنوان العمل باسم مصر، ما استدعى المقارنة مع تمثال "نهضة مصر" لمحمود مختار.



وهناك الكثير من التماثيل التى أثارت الجدل، بسبب سوء صنعها، ولم يكن تمثال "مصر تنهض" أولها.



- طائر الحكمة



سادت موجة سخرية، بسبب تمثال لطائر الحكمة بجامعة المنصورة، حيث اعتبره رواد التواصل الاجتماعي بأنه أشبه بمومياء ملتفة بكفن، حسب وصفهم.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لتمثال يحمل اسم "مصر تنهض"، للدكتور أحمد عبدالكريم، الأستاذ بكلية التربية النوعية بحلوان.وأثار التمثال الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليه التعليقات الساخرة من من جانب المستخدمين، وانتقد البعض ربط عنوان العمل باسم مصر، ما استدعى المقارنة مع تمثال "نهضة مصر" لمحمود مختار.وهناك الكثير من التماثيل التى أثارت الجدل، بسبب سوء صنعها، ولم يكن تمثال "مصر تنهض" أولها.سادت موجة سخرية، بسبب تمثال لطائر الحكمة بجامعة المنصورة، حيث اعتبره رواد التواصل الاجتماعي بأنه أشبه بمومياء ملتفة بكفن، حسب وصفهم.

نفرتيتى





- نفرتيتى



ظهر تمثال نفرتيتي مشوهًا بألون قد تسبب تلوثًا بصريًا؛ لتسخر مواقع التواصل من التمثال الذي لقّبوه بـ"عفريتة نفرتيتى"، حيث كان يوضع بأحد شوارع المنيا. ظهر تمثال نفرتيتي مشوهًا بألون قد تسبب تلوثًا بصريًا؛ لتسخر مواقع التواصل من التمثال الذي لقّبوه بـ"عفريتة نفرتيتى"، حيث كان يوضع بأحد شوارع المنيا.

تمثال عروسة البحر





- تمثال عروسة البحر



وضع تمثال "عروس البحر" بمناسبة افتتاح أحد الميادين، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا تمامًا عن المظهر الجمالي لعروس البحر بل على العكس يسيء لمصر.





وضع تمثال "عروس البحر" بمناسبة افتتاح أحد الميادين، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا تمامًا عن المظهر الجمالي لعروس البحر بل على العكس يسيء لمصر.

الموسيقار محمد عبد الوهاب





- الموسيقار محمد عبد الوهاب



فوجىء المارة بميدان باب الشعرية بطلاء تمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، ليتحول إلى شىء آخر بعدما تم طلاء الرأس باللون الذهبى، والجسم باللون البُنّي.

فوجىء المارة بميدان باب الشعرية بطلاء تمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، ليتحول إلى شىء آخر بعدما تم طلاء الرأس باللون الذهبى، والجسم باللون البُنّي.