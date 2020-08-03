الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:27 م
مروة عنبرطباعة
جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين خرقه للأجواء اللبنانية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - في بيان لها اليوم - بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية وحلق في أجواء مدينة صيدا على ارتفاع متوسط كما خرق أجواء النبطية وإقليم التفاح منفذًا غارات وهمية على علو منخفض.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - في بيان لها اليوم - بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية وحلق في أجواء مدينة صيدا على ارتفاع متوسط كما خرق أجواء النبطية وإقليم التفاح منفذًا غارات وهمية على علو منخفض.