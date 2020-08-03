الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين خرقه للأجواء اللبنانية.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - في بيان لها اليوم - بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية وحلق في أجواء مدينة صيدا على ارتفاع متوسط كما خرق أجواء النبطية وإقليم التفاح منفذًا غارات وهمية على علو منخفض.