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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتهاء الهجوم على سجن جلال آباد بأفغانستان ومقتل 8 مهاجمين

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:25 م
سجن جلال آباد بأفغانستان
سجن جلال آباد بأفغانستان
أش أ
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أعلن مسئولون أمنيون في إقليم ننجرهار الأفغاني انتهاء الهجوم، الذي استهدف سجنًا ومنطقة تسوق مجاورة له في مدينة جلال آباد "عاصمة الإقليم" بعد معركة استمرت لنحو 20 ساعة، أسفرت عن مقتل 8 مهاجمين.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الإثنين "إن الهجوم على السجن في ننجرهار انتهى، ولكنه أسفر عن مصرع 29 شخصًا على الأقل وإصابة 50 آخرين".

ومن جهته، قال قائد شرطة ننجرهار إيمل نيازي "إنه تم تطهير السجن ومنطقة التسوق القريبة منه من المهاجمين، وتخضع المنطقة حاليا لسيطرة القوات الأمن الأفغانية، مشيرًا إلى أن 8 مسلحين قتلوا خلال العملية".

وبدأ الهجوم بعدما فجر انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات عند بوابة دخول السجن الواقع بمدينة جلال آباد في حوالي الساعة 6:44 من مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي).

وفي أعقاب التفجير بدأ المهاجمون القتال مع القوات الأمنية في السجن وفي منطقة التسوق القريبة منه.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن تنظيم (داعش) الإرهابي تبنى مسئولية الهجوم، فيما نفت حركة طالبان أية صلة لها بالهجوم.

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