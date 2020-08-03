المشيشي يناقش تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

يبدأ اليوم الإثنين رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، في مشاوراته مع ممثلي الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتوقع محللون أن يتجه المشيشي نحو تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.ومن المرجح أن يلتقي المشيشي اليوم ممثلي أحزاب حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، حزب قلب تونس، إلى جانب كتلة ائتلاف الكرامة.وقال المشيشي في وقت سابق، إنه سيبدأ من الإثنين وطيلة الأسبوع في عقد سلسلة لقاءات مع الكتل البرلمانية والقوى السياسية لتشكيل الحكومة.يذكر أن عددًا من الأحزاب والكتل صوتت لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الخميس الماضي، بحكومة دون النهضة، في حين ما زالت الحركة الإسلامية متمسكة بحكومة شاملة، مدعومة بحليفها المعلن حزب قلب تونس.