هولندا تصنف تركيا دولة «محفوفة بالمخاطر»

ذكرت جريدة "كارت" التركية، أن الحكومة الهولندية أعلنت عن أن تركيا دولة محفوفة بالمخاطر، وقررت إخضاع العائدين منها إلى أراضيها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا بين أبناء الشعب التركي.وقال وزير الصحة الهولندي، هوجو دي جونج، في رسالته إلى البرلمان الهولندي، إنه لا يوجد أساس قانوني للحجر الإلزامي، وأن مثل هذا القرار اتخذ في أوروبا بسبب العدد المتزايد من المناطق ذات العلامات البرتقالية أو الحمراء التي ترمز إلى شدة تفشي الوباء.يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أمس الأحد، عن أن الوزارة سجلت 987 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 232 ألفًا و856 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 5 آلاف و728 حالات، بعد وفاة 18 مواطنًا اليوم.