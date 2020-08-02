بداية مميزة لـ«lite show» على شاشة تلفزيون الحياة





ويستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، إضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.

انطلق، مساء الأحد، أولى حلقات برنامج «lite show» على شاشة قناة الحياة، برئاسة حازم شفيق، والذي تقدمه المذيعتان أميرة عدلي وآية غرياني، حيث يعرض البرنامج أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء.يتناول البرنامج عدة تقارير ولقاءات خارجية وأخبار حصرية التى انفرد بها البرنامج من بينهم لقاء عبر برنامج سكايب مع النجم اللبناني وائل جسار تحدث خلاله عن أحدث مشاريعه الغنائية الجديدة.كما دخلت كاميرا «لايت شو» كواليس فيلم «زنزانة 7» ولقاءات مع صُنّاع الفيلم بجانب لقاء حصري مع النجم إيهاب توفيق الذي تحدث خلاله عن أحدث أعماله الغنائية التى يتعاون فيها مع هشام عباس وحميد الشاعري ومصطفي قمر وإلتقت كاميرا «لايت شو» مع الملحن مصطفي جاد.