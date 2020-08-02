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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

7 تماثيل «مشوّهة» أثارت السخرية.. آخرها «مصر تنهض»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:04 م
تماثيل مشوهة
تماثيل مشوهة
جميلة على
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أثار تمثال «مصر تنهض» سخرية وتهكّم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وجّهوا سهام نقدهم للنحّات أحمد عبدالكريم، الأستاذ بكلية التربية النوعية بحلوان متهمين إياه بتشويه صورة مصر، إضافة إلى غضب كثير من الكتاب والأدباء من العمل الذي وصفوه بـ««الفضيحة» رغم كونه فى مرحلة الإعداد ولم يتم الانتهاء منه بعد، لكن الصور التى انتشرت للتمثال تسببت في ضجّة كبيرة جعلت التمثال يحصل على أعلى «تريند» خلال الساعات القليلة الماضية.

«الدستور» تستعرض فى هذا التقرير عدد من التماثيل التى أثارت سخرية رواد التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعلت وزارة الثقافة تدخل لوقف هذا الأمر.

◘ تمثال الخديو اسماعيل

ظهر تمثال الخديو إسماعيل، الحاكم الخامس لمصر الحديثة من أسرة محمد علي، الموجود بالإسماعلية في تقاطع شارعي الثلاثيني ومحمد على ومدخل طريق البلاجات السياحي، بعد دهنه باللون الأسود الداكن واللون الفضى، ليتغير اللون الأصلي للتمثال من الأخضر المحلي بالذهبي، فأثارت صورته غضب النشطاء، حيث اعتبروه تشويها لمؤسس مدينة الإسماعيلية الحديثة.
◘ تمثال نفرتيتي

في المنيا، ظهر تمثال نفرتيتي مشوهًا بألون قد تسبب تلوثًا بصريًا؛ لتسخر مواقع التواصل من التمثال الذي لقّبوه بـ"عفريتة نفرتيتى" وهو ما دفع محافظ المنيا للإسراع في إزالته فورًا بعد أن تناقلته وسائل الإعلام ولاقى سخرية كبيرة على منصات التواصل.
تمثال نفرتيتي
تمثال نفرتيتي
◘ تمثال أم كلثوم
تحوّل تمثال كوكب الشرق (أم كلثوم) في حي الزمالك الراقي إلى نوع من المسخ الفني بعد طلائه بالدوكو، الأمر الذي أثار غضب واستياء المتابعين لصفحات السوشيال ميديا، مطالبين فورًا بمحاسبة المسؤولين لوقف إهانة رموزنا الفنية المصرية.
تمثال أم كلثوم
تمثال أم كلثوم
◘ تمثال رفاعة الطهطاوي
أثار ترميم تمثال رائد نهضة العلم رفاعة رافع الطهطاوي بمحافظة سوهاج أزمة كبرى نتيجة تشويه التمثال وخروجه بصورة سيئة عقب ترميمه من الوحدة المحلية، وذلك بعد أن قامت مدينة طهطا بترميم وصيانة التمثال، نظرًا لحدوث تشققات به ليظهر التمثال بعد الترميم في مظهر سيئ جدًا.
◘ تمثال موسيقار الأجيال
كما لم يسلم تمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من عمليات التشويه، حيث فوجىء المارة بميدان باب الشعرية بطلاء التمثيل ليتحول إلى شىء آخر بعدما تم طلاء الرأس باللون الذهبى، والجسم باللون البُنّي.
◘ تمثال موسيقار الأجيال
◘ تمثال موسيقار الأجيال
تمثال فلاّحة الحوامدية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، صورًا لـ"تمثال الفلاحة المصرية"، الذي يعود إلى الفنان الراحل فتحي محمود بمدخل مدينة الحوامدية وهو مشوّه حيث تم طلائه بألوان برّاقة أثارت جدلًا كثيرًا، وظهر التمثال وشفاهه مدهونة باللون الأحمر، وأحد الركبتين باللون الذهبي دون الأخرى، لتبدو الفلاحة وكأنها جالسة على الطريق بركبة "عارية"، وطلاء جزء من غطاء الرأس باللون الأسود، ودهان "القِدْر" الذي تحمله الفلاحة باللون الذهبي وكذلك القدمين الحافيتين إحداهما مبتورة بنفس اللون الذهبي.
◘ تمثال فلاّحة الحوامدية
◘ تمثال فلاّحة الحوامدية
◘ فلاّحة العمرانية
تجديد النسخة الثانية من تمثال "الفلاحة المصرية" الموجود أمام أكاديمية الفنون بحي العمرانية فى الجيزة، أثار سخرية رواد مواقع التواصل حيث كان مطلي بألوان غريبة أثارت حفيظة الكثيرين، لتدخل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتقرر إعادة طلاء وتنظيف التمثال مرة أخرى من خلال لجنة متخصصة.

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