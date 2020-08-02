مقتل عسكري مالي وإصابة 5 آخرين شمال غربي البلاد

قتل عسكري وأصيب 5 آخرون على أيدي مسلحين مجهولين في كوتيالا شمال غربي مالي.وذكرت وكالة الأنباء المالية، الأحد، أن الحادث نفذه مسلحون مجهولون يستعملون دراجات نارية فتحوا النار على الضباط المناوبين فقتلوا أحدهم وأصابوا 5 آخرين قبل أن يفروا تحت الضربات الانتقامية للقوى الموالية.وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل الشرطة والدرك في كوتيالا من أجل تحديد ظروف الهجوم بدقة، وهوية المهاجمين، والاتجاه الذي اتخذوه بعد جريمتهم ودوافعهم.