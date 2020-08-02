575 مليار دولار إيرادات قطاع الثقافة خلال 6 أشهر فى الصين

بلغ إجمالي إيرادات قطاع صناعة الثقافة الصينية 4.20 تريليون يوان (حوالى 5ر575 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، بانخفاض بنسبة 6.2% على أساس سنوى.وذكر المكتب الوطني للإحصاءات بالصين- في أحدث بيانات أصدرها اليوم الأحد، أن قطاع الثقافة شهد تحسنًا في الإيرادات مع تراجع تأثير مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل تدريجي وسط السيطرة الفعالة على المرض في البلاد، حيث تراجع الانخفاض من 13.9% التي تم تسجيلها في الربع الأول من العام.واعتمد المكتب، في بياناته، على قياس أداء حوالي 59 ألف شركة ثقافية في جميع القطاعات، من بينها خدمات ثقافية والتصنيع الثقافي، بلغ دخلها السنوي أكثر من 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار).وتخطط الصين لتطوير صناعتها الثقافية، لتصبح ركيزة للاقتصاد الوطني عن طريق تحديث هيكلها الصناعي وتعزيز علامات تجارية كبيرة وتعزيز الاستهلاك.