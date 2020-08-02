آيتن عامر تقضى العيد فى العلمين (صور)

شاركت الفنانة آيتن عامر، اليوم الأحد، متابعي صفحتها الرسمية على موقع الصور الفيديوهات الشهير «إنستجرام» بصور جديدة لها أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة العلمين.وظهرت آيتن عامر في الصور بإطلالة مميزة اعتمدت فيها علي مكياج نهاري خفيف وتسريحة شعر بسيطة، كما ارتدت فستانًا طويلًا وردي اللون.