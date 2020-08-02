في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات في حياة الراحل أحمد زويل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو جراف يرصد أبرز المحطات في حياة العالم الراحل أحمد زويل في ذكرى وفاته، التي تحل اليوم الأحد 2 أغسطس.وجاء أبرز المعلومات كالتالي:- ولد في 26 فبراير عام 1946 بدمنهور في البحيرة.- حصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في 1967.- أكمل دراسته في أمريكا وحصل على دكتوراه في علوم الليزر من جامعة بنسلفانيا.- ابتكر نظام تصوير باستخدام الليزر.- نشر 350 بحثا علميا في مجلات علمية وعالمية منها مجلتي "نيتشر" و"ساينس".- حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 وعدد من الجوائز والأوسمة.- توفي في 2 أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.- أقيمت له جنازة عسكرية في مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.