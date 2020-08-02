في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات في حياة الراحل أحمد زويل
الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:35 م
هدير شعراويطباعة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو جراف يرصد أبرز المحطات في حياة العالم الراحل أحمد زويل في ذكرى وفاته، التي تحل اليوم الأحد 2 أغسطس.
وجاء أبرز المعلومات كالتالي:
- ولد في 26 فبراير عام 1946 بدمنهور في البحيرة.
- حصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في 1967.
- أكمل دراسته في أمريكا وحصل على دكتوراه في علوم الليزر من جامعة بنسلفانيا.
- ابتكر نظام تصوير باستخدام الليزر.
- نشر 350 بحثا علميا في مجلات علمية وعالمية منها مجلتي "نيتشر" و"ساينس".
- حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 وعدد من الجوائز والأوسمة.
- توفي في 2 أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
- أقيمت له جنازة عسكرية في مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء أبرز المعلومات كالتالي:
- ولد في 26 فبراير عام 1946 بدمنهور في البحيرة.
- حصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في 1967.
- أكمل دراسته في أمريكا وحصل على دكتوراه في علوم الليزر من جامعة بنسلفانيا.
- ابتكر نظام تصوير باستخدام الليزر.
- نشر 350 بحثا علميا في مجلات علمية وعالمية منها مجلتي "نيتشر" و"ساينس".
- حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 وعدد من الجوائز والأوسمة.
- توفي في 2 أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
- أقيمت له جنازة عسكرية في مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.