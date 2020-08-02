بـ«المايوه».. إطلالة جريئة لـ كنزي عمرو دياب (صور)

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة صور جديدة.وظهرت كنزي في الصور رفقة عدد من أصدقائها أمام شاطئ البحر وترتدي المايوه، حيث تقضي العطلة الصيفية في إسبانيا.يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح قبل أيام، فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.وطرح عمرو دياب مؤخرًا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحها منفردين في الصيف.