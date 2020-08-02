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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس جهاز بدر: حملة على وحدات «الإسكان الاجتماعى» المخالفة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:58 ص
المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور
محمد إبراهيم
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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن لجنة الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، وشرطة التعمير بالمدينة، قامتا بشن حملة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحى الخامس بالمدينة، وذلك تحت إشراف المهندس منصور ناجى، نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأوضح مندور، في بيان لوزارة الإسكان، أنه تم تحرير محاضر للوحدات السكنية المخالفة "المؤجرة"، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.

وأكد المهندس عمار مندور، أن ذلك يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه، وعدم وجود أي مخالفات متعلقة بالوحدات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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