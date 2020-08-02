حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 2 أغسطس 2020

تقدم خبير الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 2 أغسطس، لبرج الميزان، على النحو التالي:مهنيًا: لا تجازف لأنك تفتقد الحصانة والحماية، ابتعد عن إثارة المشاكل وتجنب الوجود في أماكن صاخبة، واحم نفسك من الأفكار السود، فأنت سريع التأثر، وضعيف المعنويات.عاطفيًا: إذا أردت النصيحة يجب أن تتعامل مع الشريك بهدوء، وأن تتجنّب النزاعات العقيمة باحثًا عن حلول مقبولة من الطرفين.صحيًا: لا تقع ضحية ضعفك أمام الحلويات، واعتبرها حين تنظر إليها كأنّها الآفة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.