لاحتوائه على حشرات.. ضبط 4 طن مخلل في كفر الشيخ (صور)

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه قد تم تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق منعا لتسرب أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.وأضافت سلام، في بيان، أن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة فوه الصحية قد تمكن من ضبط عدد 20 برميل مخللات زنة 4 طن تقريبا لاحتوائهم على ديدان وحشرات وعفن ظاهر وتم عمل مذكرة توصية بالغلق لمجلس المدينة والوحدة المحلية لاستصدار قرار بغلق المنشأة، وتم التحفظ على الكميات بإقرار تحفظ وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل وسيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.وأشارت الدكتورة سوسن سلام، إلى أن حملات إدارة مراقبة الأغذية ستستمر خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى وغرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة في إطار حرص الدولة على أمن وسلامة المواطنين.