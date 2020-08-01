الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى عدد من الدول بسبب كورونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت، حظر الرحلات الجوية إلى عدة بلدان "عالية الخطورة" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.تشمل هذه البلدان الهند وباكستان والفلبين ولبنان وسريلانكا وجميعها دول لها جاليات كبيرة في الكويت.كما تشمل القائمة الصين وإيران والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والعراق.