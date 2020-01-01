كندة علوش: كنت شخصية «سوبر عصبية»

قالت الفنانة كندة علوش، إن الكثير من الناس يتصورون أنها شخصية هادئة ورقيقة، لافتة إلى أن الهدوء والرقة جزء من شخصيتها، لكنها في حقيقة الأمر شخصية "سوبر عصبي".وأضافت "علوش" خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الجمعة: "أنا كنت شخص سوبر عصبي وصوتي عالي في التعبير وحتى مع أصحابي مكنتش هادئة معاهم".وتابعت: "اشتغلت على نفسي إني أكون هادئة لأن العصبية بتجيب المرض وبتبعد الناس عنك، أنا بحاول أعمل كنترول على نفسي".