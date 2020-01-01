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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يوزع لحوم الأضاحى على عمال مركز الفتح

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:42 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، أطفال دور رعاية الأيتام بالمحافظة فرحتهم بالعيد، حيث زار دار "الحنان" لرعاية البنين بمركز الفتح ودار "الصفا" لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط، وقدم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقام بتوزيع الهدايا العينية والمادية عليهم.

رافقه خلال الزيارة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

كما زار المحافظ دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط، واطمأن على الخدمات المقدمة للفتيات مقدما لهن التهنئة بالعيد وبعض الهدايا العينية والمادية والحلوى والألعاب.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، مؤكدا أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كل الأجواء المناسبة لهم، مشيدا بمستوى دور الرعاية والخدمات المقدمة بها، مطالبا مسئولي الدور ومديرية التنضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية ومطالب الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مهاراتهم لإعداد جيل واعٍ يشارك في تقدم بلدهم.

كما شهد المحافظ توزيع لحوم الأضاحي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح على العمال، مقدما لهم التهنئة بالعيد متمنيا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدا من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية وأن تتحقق إرادة وأحلام المصريين برفعة وتقدم وطنهم.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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