المرصد السورى: يوجد أطفال ضمن قوات الكوماندوز المدعومة من أمريكا

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده لعملية تجنيد الأطفال ضمن الفصائل العسكرية في مناطق "الإدارة الذاتية وقسد"، حيث أكد المرصد السوري تواجد أطفال ضمن "قوات الكوماندوز"، ولا تتجاوز أعمار الأطفال الحقيقية الـ 18، إلا أنهم يعمدون إلى تزوير تاريخ ميلادهم عن طريق ما يعرف بـ "الكومين" مستغلين عدم وجود أوراق ثبوتية لهم.وأشار إلى أن الراتب الشهري لمقاتلي "الكوماندوز" يبلغ نحو 450 ألف ليرة سورية، كما أن دعم هذه القوات يكون من قبل الجانب الأمريكي، ويجري في معسكرات دورية في الحسكة.وكان المرصد السوري نشر في الـ 14 من الشهر الجاري، أن التجنيد متواصل وعملية قتل الطفولة مستمرة على قدم وساق، حيث رصد المرصد السوري قيام ما يعرف بـ "الشبيبة الثورية" بمواصلة تجنيد الأطفال والاحتفاظ بالأطفال الذين جرى تجنيدهم بوقت سابق، وذلك على الرغم من الدعوات والمطالبات المتكررة من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ "الإدارة الذاتية وقسد"، بإيقاف عملية "تجنيد الأطفال" ضمن مناطق نفوذها.وعليه فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لكل من "الإدارة الذاتية وقسد"، على اعتبارها الجهة المسئولة عن المنطقة هناك، لوقف عمليات تجنيد الأطفال والتي تعد جريمة بحق الطفولة، كما يطالب المرصد السوري منظمة "اليونيسف" بالتدخل الفوري لدى الإدارة الذاتية من أجل حماية الأطفال وتحييدهم عن الأعمال العسكرية، وإعادة جميع الأطفال المجندين إلى ذويهم.