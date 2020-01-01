مجلس الوزراء: محدودو الدخل أكثر المستفيدين من مدينة العلمين الجديدة

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن منطقة العلمين تحولت من صحراء جرداء إلى منطقة مليئة بالمشاريع تتخطى الـ150 مشروعًا يتم تنفيذها، مؤكدًا أنها ستكون مقصدًا سياحيًّا محليًّا وعالميًّا.وأضاف "يونس"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك منطقة ترفيهية بها جميع الخدمات والمطاعم يتمتع بها المواطنون الذين سوف يقطنون بهذه المدينة، مشيرًا إلى أن "المدينة اللاتينية التراثية" التي يتم إنشاؤها بمدينة العلمين الجديدة على غرار الطراز اللاتيني، ويتم بناء مشروعات تراثية فيها.وأفاد بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمتع المصريين بالكورنيش على النيل أو البحر، في أي منتجع سياحي أو قرية سياحية، قرار حكيم ويسعد المصريين، موضحًا أنه من هذه المناطق مدينة العلمين الجديدة.وأكمل: "مدينة العلمين الجديدة منطقة نادرة يتم استغلالها بشكل أمثل لبيع وحداتها السكنية والفيلل والعقارات بأعلى سعر ليعود بالنفع على جميع المصريين، مؤكدًا أن أكثر المستفيدين من مدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة هم المواطنون محدودو الدخل، نظرًا لتوفر فرص عمل تدر عليهم المال".واستطرد: "مدينة العلمين الجديدة تتميز بصلابة تربتها، لذلك يتم إنشاء أبراج فيها، تصل إلى أكثر من 40 دورًا، كما سيتم صنع البرج الأطول في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الصين، والذي سوف يبلغ طوله أكثر من 100 دور"، متابعًا: "دخلنا في مناطق مكناش نحلم بيها، والعام القادم سيكون عام خير على جميع المصريين بعد انطلاق جميع المشروعات".