الرئيس السيسي يُهنئ ولي عهد الكويت بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم الخميس، مع ولي العهد الكويت نواف الأحمد الصباح، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لدولة الكويت والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من السيسي، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.جاء ذلك خلال نبأ عاجل عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل، وسنوافيكم بالأخبار فور ورودها.وبدأ سير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة ليصلّوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين من فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.وجندت وزارة الشئون الإسلامية كوادرها لضمان انسيابية دخول الحجاج عبر مداخل مخصصة وإجراء الفحوصات لهم وتوزيع هدية لكل حاج عبارة عن سجادة ومعقمات وباركود لمصحف المدينة النبوية وباركود للمكتبة الإسلامية الشاملة التي من خلالها يتم تحميل الكتب والمطبوعات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية بما فيها صفة الحج والعمرة والأحكام المتعلقة فيها.