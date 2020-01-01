مقتل 9 وإصابة 15 في هجوم استهدف الفصائل التركية برأس العين

قُتل 9 أشخاص على الأقل، بجانب إصابة أكثر من 15 شخصًا من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، في تفجير استهدف حاجزًا أمنيًّا لهم في مدينة رأس العين السورية.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، ارتفاع عدد القتلى جراء التفجير الذي استهدف حاجزًا مشتركًا لفرقة الحمزات والشرطة المدنية، حيث نقلت فرق الإسعاف ما لا يقل عن 9 جثث متفحمة من موقع التفجير جميعهم من عناصر الحاجز، بالإضافة لوقوع أكثر من 15 جريحًا من عسكريين ومدنيين بعضهم بحالات خطيرة.وأشار المرصد السوري إلى أن انفجارًا عنيفًا ضرب بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة سيارة مفخخة استهدفت حاجز تل أرقم المشترك ما بين فرقة الحمزات والشرطة المدنية غربي تل حلف في ريف رأس العين شمال محافظة الحسكة السورية.وذكر المرصد أن 15 شخصًا غالبيتهم من المدنيين، قتلوا جراء 4 انفجارات ضربت مدينة رأس العين خلال أسبوع فقط، كما تسببت التفجيرات بإصابة ما لا يقل عن 32 شخصًا بعضهم في حالات خطرة.