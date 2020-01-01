سول: مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة مستمرة

أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة ستستمر دون وجود عوائق، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن نقل كبير المفاوضين الأمريكيين في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع إلى منصب مختلف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "كيم إن-تشول" اليوم - في الإحاطة الإعلامية الدورية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية -: "ما زلنا نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين"، وأضاف "يأمل كل من الطرفين التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن نقل كبير المفاوضين الأمريكيين في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع "جيمس ديهارت" إلى منصب "منسق السياسات في منطقة القطب الشمالي"، لكنها لم تكشف عن خليفته.وفيما يتعلق بالقلق بشأن الوضع المماثل الذي يمكن أن يحدث للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث أعلنت الولايات المتحدة تقليص عدد قواتها في ألمانيا في اليوم ذاته، قال "كيم" إن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع لا علاقة لها بخفض عدد القوات الأمريكية.يشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مفاوضات لاتفاقية التدابير الخاصة الحادية عشرة لتقاسم تكاليف الدفاع منذ سبتمبر من العام الماضي، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق.يذكر أن الطرفين وقعا في أواخر مارس اتفاقا مبدئيا بشأن زيادة حصة سول في تكاليف الدفاع بنسبة 13% مقارنة بحصتها في تكاليف الدفاع في العام الماضي، ولكن الاتفاق المبدئي لم يُترجم إلى اتفاق نهائي لأن الرئيس "دونالد ترامب" رفضه، ومنذ ذلك الحين لم تحرز المفاوضات تقدمًا يُذكر.