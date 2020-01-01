كواليس تحضير عمرو دياب لـ«يا بلدنا يا حلوة»

تحدث الملحن عزيز الشافعي عن أحدث أعماله الغنائية التي طرحت، منذ قليل، وهي أغنية الفنان الكبير عمرو دياب "يا بلدنا ياحلوة".وقال "عزيز"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتعاون مجددًا مع الهضبة عمرو دياب في هذه الأغنية.وكشف "الشافعي"، بعض كواليس تحضير الأغنية قائلًا: "البداية كانت من قبل عمرو دياب حيث طلب مني والشاعر تامر حسين أغنية وطنية تبرز جمال مصر كلها بأكبر عدد من المناطق والمدن المصرية".وأضاف: "الأغنية استغرق تحضيرتها من كتابة الكلمات ووضع الألحان أكثر من أسبوعين، بسبب تعديلات كثيرة تمت وقت تنفيذها على الكلمات والجمل اللحنية التي طلبها عمرو".وأشار إلى أن عمرو دياب كان حريًا على تقديم وعرض أكثر عدد من المناطق في مصر داخل الأغنية، قبل أن يتم وضع لمسات التوزيع الموسيقي للمبدع طارق مدكور، وتم تصويرها من قبل المخرج طارق العريان.