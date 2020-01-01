اعتقال عناصر من «داعش» خططوا لاغتيال مسئولين أمنيين في روسيا

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي مهاجرين من آسيا الوسطى ينتمون لتنظيم (داعش) الإرهابي، موضحا أنهم كانوا يخططون لاغتيال مسئولين أمنيين.وأضافت- في بيان، "وفقا للمعلومات التشغيلية المتاحة، خطط هؤلاء الأشخاص لاغتيال قادة عسكريين وضباط إنفاذ القانون في روسيا الاتحادية، وبعد ذلك كانوا يعتزمون المغادرة إلى منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في الدعم المادي والفني لتنظيم داعش، وتم الحجز على معدات الاتصالات والبطاقات المصرفية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية في مكان إقامتهم".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدد الجرائم الإرهابية في البلاد آخذ بالتراجع، حيث تم تسجيل 4 جرائم إرهابية فقط العام الماضي، وتم إحباط 57 جريمة أخرى و34 هجومًا إرهابيًا.ويشمل توصيف فئة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية وقائع التحضير للهجمات والتجنيد في صفوف المنظمات الإرهابية، والدعوات العلنية للإرهاب، واحتجاز رهائن وما شابه ذلك، وتم التأكيد أن إجراءات البحث التنفيذية وإجراءات التحقيق مستمرة.