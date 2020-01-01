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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:09 م
ضبط أدوية
ضبط أدوية
حسام فهمي
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تلقت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، شكوى من أحد المواطنين ضد إحدي الصيدليات لترويجها أدوية غير صالحة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

و قرر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تكليف الدكتورة جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة، وتوجيه مدير التفتيش الصيدلي الدكتورة فاطمة رشاد، بتشكيل لجنة من مفتشي الصيدلة إلى الصيدلية المشكو بحقها.

وبتفتيش الصيدلية تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، بدون فواتير وكذلك أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحريز الأدوية المخالفة المضبوطة، وتحرير محاضر بالواقعة.
ضبط أدوية
ضبط أدوية

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