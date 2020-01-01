ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

تلقت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، شكوى من أحد المواطنين ضد إحدي الصيدليات لترويجها أدوية غير صالحة وغير مسجلة بوزارة الصحة.و قرر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تكليف الدكتورة جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة، وتوجيه مدير التفتيش الصيدلي الدكتورة فاطمة رشاد، بتشكيل لجنة من مفتشي الصيدلة إلى الصيدلية المشكو بحقها.وبتفتيش الصيدلية تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، بدون فواتير وكذلك أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحريز الأدوية المخالفة المضبوطة، وتحرير محاضر بالواقعة.