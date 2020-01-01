نائب محافظ القليوبية: لا تساهل فى مخالفات البناء

قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إنه لن يكون هناك أي تساهل في مخالفات البناء، وسيتم تطبيق القانون فورًا والإزالة وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، إلى جانب محاسبة المسؤولين بالأحياء ممن تقع فى نطاق أعمالهم هذه المخالفات، وتابع: "يعني مش المخالف بس اللي هيتحاسب واللي سهل ليه المخالفة".وأضاف "حماد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه خلال الحملات اليومية التي تشنها المحافظة على المباني المخالفة وتنفيذ الإزالة تصادف وجود صاحب بنزينة قام بعمل "جملون معدني"، من أجل تحويله إلى محال تجارية، موضحًا أنه تم تنفيذ إزالته على الفور وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، وتم تحويل المسؤولين إلى النيابة العامة.