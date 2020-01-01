عمرو أديب: ورثة الشربتلي سعداء بهدم العمارة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ورثة الشربتلي هم المستفيدون من هدم العمارة، وما أحب على قلبهم إنه تتم إزالتها، لكن الدولة أخذت على عاتقها القيام بالترميم.وأضاف «أديب»، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع على «إم بي سي مصر»: «العمارة لو نزلت السكان لن يحصلوا على شىء لأنها إيجارات، وورثة العمارة ما هيصدقوا».وأعربت مايسة سمير، إحدى سكان عقار الشربتلي بالزمالك، عن تخوفها من العودة إلى العمارة، قائلة: «نريد ضمانات لعدم انهيار العمارة، ونخشى أن نعيش لحظات الخوف التي مررنا بها أمس مرة أخرى».وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «ما الضمان إني أبقى آمنة؟، إحنا أخدنا وعد قبل بدء الحفر بأنه لن يحدث أي خطأ، والخطأ حدث».وأردفت: «إحنا تضررنا تضررا بالغا، وأنا في شغلي جالي خبر العمارة بتقع والحقي ولادك، كل أم كان لها أولاد في العمارة ماتت من الرعب.. إحنا مستأجرين لو العمارة اتهدمت لن نحصل على شيء، أنا بأثق في الدولة والمشروعات القومية، لكننا سكان العمارة شعرنا بأننا غير آمنين في بيوتنا، ونريد ضمانات».