كاتب منشور التشهير بطلاب نجع حمادي: لم أقصد فضحهم

قال إيهاب الليثي أحمد، أخصائي اجتماعي بإدارة نجع حمادى التعليمية، إنه كتب أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات عبر السوشيال ميديا لأنها الطريقة الوحيدة للتواصل مع التلاميذ منذ بداية أزمة كورونا.وأضاف الأخصائي الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الإثنين، أن المصروفات تدفع عن طريق البنك أو البريد، ولا يوجد أموال نقدية تدفع للمدرسة بشكل مباشر منذ بداية جائحة كورونا.كما أوضح أنه حاول التواصل مع أولياء أمور الطلاب الذين لم يسددوا مصروفاتهم المدرسية هاتفيا، ولكنه لم يتمكن من الوصول إليهم، وهو ما دفعه إلى كتابة أسمائهم عبر السوشيال ومناشدتهم بالدفع، معقبًا: "لم أقصد فضح الطلاب بكتابة أسمائهم، ودى صفحة المدرسة وبنكتب عليها كل ما يتعلق بالمدرسة والطلاب".