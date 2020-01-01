غرفة تكنولوجيا المعلومات تعلن فتح التسجيل بمبادرة «مستقبل رقمي»

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات cit عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مبادرة مستقبل رقمي وذلك في إطار الاستجابة السريعة لمطالبة الغرفة بضرورة استفادة الشركات المصرية المطورة للمنتجات والتطبيقات والخدمات المحلية وتصحيح مسار المشاريع الكبرى وإتاحة المشاركة العادلة للمنتجات المصرية.وطالبت الغرفة من الشركات المصرية المطورة للبرامج المحلية ( حسابات - مخازن - مبيعات - مشتريات ) بالتسجيل للمشاركة فى مبادرة مستقبل رقمي التى أعلنت عنها مؤخرًا غرفة القاهرة - الإتحاد العام للغرف التجارية بحد أقصى يوم ٢٩ يوليو المقبل.وللمشاركة في المبادرة لابد من استيفاء البيانات الآتية:1. بيانات أساسية عن الشركة2. رفع Brochure عن الشركة ومنتجاتها المطلوبة للمبادرة (PDF file)3. التكنولوجيا المستخدمة في الحلول والمنتجات الخاصة بالشركة4. رفع نسخة من تسجيل الملكية الفكرية للبرامج ان وجد (PDF Fie)5. بيانات 3 عملاء references6. رفع نسخة من Recommendation Letter (PDF file) إن وجد