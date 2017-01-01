اقتصادى: البنك المركزى مسئول عن تحديد نسب التضخم (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الجهات المسئولة عن تحديد نسب التضخم هم البنك المركزى والجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة هو المسئول عن معدل التضخم العام لجميع السلع الموجودة فى مصر ويقسمها لمجموعات حسب المنتج.وأضاف "السيد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم لعام 2019 - 2020 يصل إلى 5.7، والعام الماضى 13.9، لافتا إلى أن انخفاض الأسعار له دلالة وأسباب منها سبب عالمى وهو انخفاض السلع الغذائية على مستوى العالم لتفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض حركة التجارة العالمية.وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المجموعات السلعية المنخفضة حسب تحديد الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة منها اللحوم والخضروات والثروة السمكية، منوها بأن كافة المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية هى أول العوامل المسببة لانخفاض جزء كبير من أسعار السلع.